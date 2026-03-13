Красноярцев ждут новые «погодные качели»

Морозы отступят от Красноярска на три дня и снова вернутся в канун третьей недели весны.
В пятницу, 13 марта, ожидается −1, −3 °C, облачность с прояснениями, небольшой снег и юго-западный ветер с порывами до 15−18 м/с.
В ночь на субботу будет около −10 °C, днем — до 0 , пасмурно, но преимущественно без осадков и сильного ветра.
В воскресенье в течение суток синоптики обещают красноярцам −3…+1 °C, снег с дождем и порывистый ветер.
А в ночь на понедельник ожидается резкое понижение температуры воздуха: до −20, −22 °C. Но, согласно предварительному прогнозу, очередные морозы задержатся ненадолго — со среды в краевой центр должна прийти оттепель.
Добавим, атмосферное давление в середине марта будет очень очень высоким: 750−760 мм рт.
