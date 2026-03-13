В Сосновоборске планируют построить новый жилой комплекс за 150 миллионов

В Сосновоборске планируют построить новый жилой комплекс, для которого корпорация развития Енисейской Сибири приглашает соинвесторов. Требуемый объем вложений составляет 150 миллионов рублей.
У проекта уже есть название — «Сибирские дали». Планируется, что в него войдут высотные дома и таунхаусы, торгово-развлекательный центр, ресторан, торговые точки, автостоянки. Плюс благоустройство — прогулочные зоны, спортивные площадки, набережная и пляж.
Причина такого выбора очевидна: Сосновоборск быстро развивается, от него до Красноярска всего 30 километров, здесь хорошая экология, лесная зона. При этом стоимость жилья значительно ниже, чем в краевом центре.