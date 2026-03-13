Юрист Поляков рассказал, когда за прием лекарств могут лишить прав

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Водителей могут лишить прав на срок до двух лет, если они употребляют лекарственные препараты, содержащие психоактивные вещества. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.
«Есть лекарственные препараты, например, “Феназепам”, в которых содержатся психоактивные вещества, включенные в перечень, утвержденный правительством Российской Федерации. Их употребление может вызвать состояние опьянения. Если это подтвердится медицинским заключением, то суд может лишить права управления транспортным средством», — сказал Поляков.
Юрист отметил, что освидетельствование, проводимое сотрудниками Госавтоинспекции на месте, не может установить особенности характера опьянения.
«Для этого гражданина направляют на медицинское освидетельствование. Именно заключение по результатам медицинского освидетельствования помогает точно определить наличие или отсутствие в крови водителя запрещенного вещества, — пояснил собеседник агентства. — Только в этом случае водитель может быть привлечен к административной ответственности, например, которая предусматривает штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет».
Кроме того, Поляков подчеркнул, что для проведения соответствующей проверки в отношении гражданина у сотрудника должны быть веские основания. «Запах алкоголя, нарушение речи, неустойчивость позы», — сказал он, добавив, что при управлении автомобилем в алкогольном опьянении смягчить обстоятельства могут в случае признания вины, раскаяния и оказания содействия полиции.