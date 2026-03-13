Юрист Поляков рассказал, когда за прием лекарств могут лишить прав

«Для этого гражданина направляют на медицинское освидетельствование. Именно заключение по результатам медицинского освидетельствования помогает точно определить наличие или отсутствие в крови водителя запрещенного вещества, — пояснил собеседник агентства. — Только в этом случае водитель может быть привлечен к административной ответственности, например, которая предусматривает штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет».