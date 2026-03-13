В красноярском НЦ «Россия» прошел лекторий о глобальной политике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» в Красноярском крае состоялся лекторий Российского общества «Знание», посвященный вопросам национальной безопасности и современной геополитики.
Участниками встречи стали более 300 человек — представители власти, экспертного сообщества, педагоги, студенты и участники программы «Сибирский характер».
Перед аудиторией выступил военный эксперт, член Союза писателей России и лектор общества «Знание» Александр Артамонов. Он представил анализ стратегии НАТО и рассказал об изменениях в тактике западных стран.
«Тактика изменилась: вместо “блицкрига” применяются методы постепенного, длительного давления. Понимание логики противника — залог эффективной стратегии. Россия делает ставку на поддержание суверенитета и многополярный мир, что закреплено в Концепции внешней политики от 2023 года», — отметил Александр Артамонов.
Как подчеркнул начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов, подобные просветительские мероприятия востребованы и будут продолжены. Лекция стала частью плана событий, приуроченных к Году единства народов России.