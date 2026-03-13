В Педуниверситете откроют стенд студентам — героям Специальной военной операции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 16 марта в главном корпусе Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева состоится церемония открытия стенда, посвящённого студентам вуза — героям Специальной военной операции, которые прошли или проходят службу.
Открытие пройдет в рамках торжественной церемонии выноса флага Российской Федерации. В мероприятии примут участие студенты, преподаватели и сотрудники университета, а также участники Специальной военной операции, например, Дмитрий Александрович Купчинский, награжденный медалью Жукова за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Стенды будут размещены в пяти корпусах педагогического университета. Экспозиция призвана подчеркнуть вклад будущих педагогов в служение стране на передовой.
