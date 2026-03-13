В Приморье с 29 марта меняется расписание электричек

Дальневосточная железная дорога переходит на летний график, и пассажирам пригородных поездов стоит обновить свои планы. Незначительные, но важные корректировки коснутся популярных маршрутов, включая рейсы до аэропорта Кневичи и направления в Уссурийск, Артем и Партизанск. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
С 29 марта поезд № 7115/7116 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» отправится в 16:22 — на две минуты позже. Следующий рейс, № 7117/7118, сдвинется на восемь минут вперед и тронется в 17:10. Обратный рейс из аэропорта № 7217/7218, наоборот, уйдет пораньше — в 17:48 вместо 18:00.
Изменятся и другие маршруты. «Владивосток — Уссурийск» № 6327 отправится в 19:40 (на 20 минут позже). Поезд № 7319/7320 до Луговой — в 17:00 (было в 17:10). Электрички до Артема № 6435/6436 стартуют в 17:32 (плюс 2 минуты), а № 6437/6438 до Артема-1 — в 20:33 (на три минуты раньше). Из Партизанска поезд № 6463/6464 уйдет в 13:35 (было 13:31).
Кроме того, с 29 марта электропоезд № 6301, который отправляется из Владивостока в 07:48, будет ходить не только до Кипарисово, а продлен до станции Сибирцево. Обратно из Сибирцево он отправится в 14:46 под номером 6302. Будьте внимательны при планировании поездок.