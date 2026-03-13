В Новосибирском метро откроют вагон-музей, посвящённый Росгвардии

Войска национальной гвардии появились в 2016 году. Тогда по указу президента внутренние войска МВД России преобразовали в новую структуру. Сегодня нацгвардия занимается охраной общественного порядка, защищает важные государственные объекты, участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также выполняет задачи территориальной обороны и работает в условиях чрезвычайных ситуаций.