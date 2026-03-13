Ричмонд
В Новосибирском метро откроют вагон-музей, посвящённый Росгвардии

В вагоне разместят экспозицию, посвящённую войскам национальной гвардии России.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирском метро запустят тематический вагон, посвящённый войскам национальной гвардии России. Его открытие запланировано на 13 марта. В мероприятии примет участие мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. На запуск вагона-музея также пригласили представителей областных и городских властей, руководителей силовых структур, военных, а также депутатов.

Экспозицию внутри вагона подготовили к двум памятным датам — десятилетию со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-й годовщине войск правопорядка.

Войска национальной гвардии появились в 2016 году. Тогда по указу президента внутренние войска МВД России преобразовали в новую структуру. Сегодня нацгвардия занимается охраной общественного порядка, защищает важные государственные объекты, участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также выполняет задачи территориальной обороны и работает в условиях чрезвычайных ситуаций.

«В Сибири войска национальной гвардии Российской Федерации представлены Сибирским округом войск национальной гвардии и Новосибирским военным институтом имени генерала армии И. К. Яковлева национальной гвардии Российской Федерации», — отметили в мэрии Новосибирска.