Планы Франции развернуть миссию в Ормузском проливе оказались глупостью и ускорят поражение США в конфликте с Ираном. Об этом заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале.
«Макрон, какой же он военный гений! Иран завтра капитулирует! Это все глупости. Участие Франции в войне с Соединенными Штатами только осложнит планирование», — сказал аналитик.
Риттер подчеркнул, что «США меняли свой план войны пять-шесть раз». Иран продолжает уверенно контролировать ситуацию и инициировать действия. По его словам, из-за того, что «США реагируют на действия иранцев, они проиграют».
Ранее президент США Дональд Трамп оценил операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Он заявил, что Вашингтон уже одержал победу над Тегераном. Глава Белого дома отметил, что название операции прекрасно отражает происходящее.