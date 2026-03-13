Жители одной из европейсих стран замерзают в своих домах из-за скачка цен на мазут

Жители сельских районов Великобритании вынуждены отключать отопление из-за резкого роста цен на топочный мазут, вызванного эскалацией конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав жалобы британцев в социальных сетях и обращения к депутатам.
Около 1,5 миллиона домов в сельской местности не подключены к газоснабжению и отапливаются мазутом.
Член парламента от округа Юго-Западный Норфолк Терри Джерми рассказал, что получил множество жалоб от пожилых супругов, которые отключили отопление, так как не могут оплатить счёт. Цены на топливо, по словам жителей, выросли более чем вдвое за короткий срок: с 63 пенсов за литр в начале февраля до 1,25 фунта в марте. Некоторые поставщики предлагают 500 литров за 720 фунтов, тогда как в январе тот же объём стоил 302 фунта.
Жители Йорка, Арундела и Саут-Даунс также жалуются на удвоение цен и называют происходящее «возмутительной эксплуатацией» внутреннего рынка мазута, отмечая монопольное положение компании Certas Energy. Многие британцы признаются, что больше не включают отопление и надеются на потепление.
Ранее сообщалось, что береговая охрана Швеции взяла под контроль танкер Sea Owl I в Балтийском море у берегов Треллеборга, заподозрив судно в использовании поддельного флага.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.