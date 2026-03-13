Жители одной из европейсих стран замерзают в своих домах из-за скачка цен на мазут

Член парламента от округа Юго-Западный Норфолк Терри Джерми рассказал, что получил множество жалоб от пожилых супругов, которые отключили отопление, так как не могут оплатить счёт. Цены на топливо, по словам жителей, выросли более чем вдвое за короткий срок: с 63 пенсов за литр в начале февраля до 1,25 фунта в марте. Некоторые поставщики предлагают 500 литров за 720 фунтов, тогда как в январе тот же объём стоил 302 фунта.