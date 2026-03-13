Бункер под угольной шахтой: полковник раскрыл тайники ВСУ в Краматорске

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru о секретных объектах ВСУ в Краматорске.
Как сообщалось, массированная атака «Гераней» была зафиксирована в Краматорске. Отмечалось, что удар, после которого начался сильный пожар, наносился по конкретному объекту.
«Наши войска подходят всё ближе к Краматорску. Однако в городе еще могут оставаться секретные объекты ВСУ. Что это за объекты? Вряд ли это производство — его, думаю, почти все вывезли. Скорее всего, речь идет о средствах управления, обеспечивающих работу сил противника в регионе. Вероятно, там всё еще функционируют узлы связи, хранятся секретные документы и карты, работают средства передачи данных», — сказал Матвийчук.
И, по всей видимости, секретные объекты располагаются под землей.
«Краматорский район славится своими угольными и сланцевыми шахтами с большими разветвлёнными подземными полостями. Это хорошее место, чтобы скрыться от атак и от чужих глаз», — подытожил Матвийчук.
Ранее стало известно, что российская разведка захватила карты Краматорска с тайным оружием НАТО.
Напомним, недавно в Краматорске в результате атаки штаба противника были ликвидированы 15 украинских военных, 22 получили ранения. Кроме того, были уничтожены четыре пикапа и два броневика противника. Отмечалось, что по объекту ударили во время значимых переговоров. По некоторым данным, для атаки применили авиабомбу весом 500 килограммов с фугасной боеголовкой (ФАБ-500).