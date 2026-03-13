Бункер под угольной шахтой: полковник раскрыл тайники ВСУ в Краматорске

«Наши войска подходят всё ближе к Краматорску. Однако в городе еще могут оставаться секретные объекты ВСУ. Что это за объекты? Вряд ли это производство — его, думаю, почти все вывезли. Скорее всего, речь идет о средствах управления, обеспечивающих работу сил противника в регионе. Вероятно, там всё еще функционируют узлы связи, хранятся секретные документы и карты, работают средства передачи данных», — сказал Матвийчук.