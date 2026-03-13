Ричмонд
Дороги Новосибирской области очищают от снега около 1200 спецмашин

На дорогах области продолжает бушевать непогода: ветер, метель и снег.

Источник: Комсомольская правда

В области сохраняется снег и метель. На региональных дорогах работают автогрейдеры погрузчики, тракторы со снегоуборочным оборудованием — 1198 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Техника выполняет патрульную очистку трасс. Работы также ведут в населенных пунктах, через которые проходят областные дороги. Специалисты обрабатывают магистрали противогололедными материалами, очищают тротуары, а также остановки. Общая протяженность дорог муниципального и регионального значения — порядка 13 тысяч километров.

В сообщении добавили, что в случае ухудшения погодны в ТУАД готовы направить на снегоуборку до 1367 единиц техники. Водителей просят быть внимательными.