В конце марта Омск и Узбекистан соединит прямой авиационный рейс

В омской аэрогавани стартует полетная программа по направлению Ташкент — Омск — Ташкент. Первые рейсы запланированы уже на 31 марта и будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам. Рейсы в столицу Узбекистана будут выполняться авиакомпанией Centrum Air по вторникам и пятницам. Время в пути прямого рейса составит 2 часа 40 минут. На популярном сайте бронирования билетов указана цена на данный самолет. Минимальная стоимость по тарифу «Эконом» составляет на текущий момент 15,5 тысяч рублей.