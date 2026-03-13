Ричмонд
В Красноярске проходит образовательный форум педагогов-психологов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 12 по 17 марта площадка форума объединит около 600 специалистов — педагогов-психологов школ, центров психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, а также техникумов и колледжей.

Источник: НИА Красноярск

В Красноярске начал работу образовательный форум для педагогов-психологов. Главной темой обсуждения стало создание психологически безопасной среды для детей и подростков в образовательных учреждениях края.

В программе — лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки и профессиональный обмен опытом. Участники обсудят современные подходы к работе с подростками, выстраивание доверительных отношений с детьми и родителями, а также методы поддержки учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Организатором форума выступило региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» при поддержке министерства образования Красноярского края.

В министерстве напомнили, что ранее губернатор края Михаил Котюков на совещании по профилактике опасного поведения среди школьников и студентов поставил задачу уделить особое внимание повышению компетенций педагогов.