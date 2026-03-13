Вчера в Красноярском крае потушили 6 пожаров — погибли куры и свиньи

Один из них случился в селе Преображенка Ачинского округа. Там загорелась хозяйственная постройка на площади 60 квадратных метров. Погибли шесть кур и шесть свиней. Причина возгорания — короткое замыкание проводки. С огнем боролись 11 сотрудников МЧС.