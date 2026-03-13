В Приморье в поездах дальнего следования выявили отсутствие горячего питания

«Приморской транспортной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением прав пассажиров выявлено непредоставление гражданам возможности горячего питания в железнодорожном транспорте при длительности поездок свыше шести часов, что не соответствует требованиям законодательства. Проверкой установлено, что время следования в пути пассажирских поездов № 27/28 сообщением Владивосток — Благовещенск и Благовещенск — Владивосток составляет 27 и 28 часов соответственно. При этом поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами», — говорится в сообщении.