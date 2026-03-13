В Приморье в поездах дальнего следования выявили отсутствие горячего питания

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Проверка выявила отсутствие вагонов-ресторанов и купе-буфетов в составе поездов дальнего следования между Владивостоком и Благовещенском. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Приморской транспортной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением прав пассажиров выявлено непредоставление гражданам возможности горячего питания в железнодорожном транспорте при длительности поездок свыше шести часов, что не соответствует требованиям законодательства. Проверкой установлено, что время следования в пути пассажирских поездов № 27/28 сообщением Владивосток — Благовещенск и Благовещенск — Владивосток составляет 27 и 28 часов соответственно. При этом поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что ранее компания не исполняла меры по устранению ситуации. После обращения прокуратурой с иском в суд Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» удовлетворил требования. Ведомство контролирует исполнение судебного решения.