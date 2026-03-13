Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье в поездах дальнего следования выявили отсутствие горячего питания

В транспортной прокуратуре ДФО установили, что время следования в пути пассажирских поездов может достигать 27 часов.

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Проверка выявила отсутствие вагонов-ресторанов и купе-буфетов в составе поездов дальнего следования между Владивостоком и Благовещенском. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«Приморской транспортной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением прав пассажиров выявлено непредоставление гражданам возможности горячего питания в железнодорожном транспорте при длительности поездок свыше шести часов, что не соответствует требованиям законодательства. Проверкой установлено, что время следования в пути пассажирских поездов № 27/28 сообщением Владивосток — Благовещенск и Благовещенск — Владивосток составляет 27 и 28 часов соответственно. При этом поезда не оборудованы вагонами-ресторанами и купе-буфетами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что ранее компания не исполняла меры по устранению ситуации. После обращения прокуратурой с иском в суд Дальневосточный филиал АО «Федеральная пассажирская компания» удовлетворил требования. Ведомство контролирует исполнение судебного решения.