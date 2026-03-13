Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 марта

Тельцы сегодня крайне нервозны — вы нервничаете куда больше обычного и остро реагируете даже на те вещи, на которые бы обычно не обратили внимания. Ситуация усугубится тем, что вас будут больше критиковать, чем хвалить. Многим замечания покажутся обидными, хотя часть из них будет даже полезной. Не исключены проблемы в составлении важных документов.