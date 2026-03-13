Потепление и снег ожидаются в Красноярске в выходные

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшие дни погода будет переменчивой. По прогнозу синоптиков, жителей города ждут снег, небольшое потепление в выходные и новое похолодание в начале недели.
В пятницу, 13 марта, температура днем составит около −1 градуса, ночью похолодает до −8С. Ожидается снег.
В субботу станет немного теплее — около 0 градусов днем. В воскресенье температура поднимется до +1 градуса, однако ночью резко похолодает до −18С. Синоптики также прогнозируют снег на все выходные.
В начале следующей недели погода вновь станет более морозной. В понедельник днем около −10 градусов, ночью до −15С, при этом ожидается солнечная погода. Во вторник температура повысится до −4 градусов днем.