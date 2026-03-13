VPN не поможет обойти блокировку Telegram, заявил депутат Свинцов

Андрей Свинцов предупредил, что расчёты на то, что достаточно просто скачать любое приложение для обхода блокировок и продолжить пользоваться сервисом, ошибочны. Он подчеркнул, что в итоге работать будут только легальные VPN-сервисы, которые необходимы для деятельности средств массовой информации. Депутат резюмировал, что обмануть систему не получится и доступ к мессенджеру будет затруднен.