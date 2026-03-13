Ричмонд
Из Омска запускают прямой рейс в Ташкент

Авиакомпания из Узбекистана Centrum Air стала новым партнером Омского аэропорта.

Источник: Freepik

Омский аэропорт сообщает о запуске с 31 марта прямого рейса в Ташкент. Самолёты в столицу Узбекистана и обратно будут летать из Омска два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Авиакомпания из Узбекистана Centrum Air стала новым партнером Омского аэропорта. Сейчас из Омска можно улететь в узбекистанский Наманган.

Ранее мы писали о расширении сотрудничества Омской области и регионов Узбекистана. В конце прошлого года делегация Омской области побывала с визитом в Республике. Позже стало известно, что в 2027 голду Омск примет Совет регионов России и Узбекистана. По итогам 2025 года товарооборот между сторонами вырос на 85%, экспорт — в четыре раза.