Из Омска запускают прямой рейс в Ташкент

Ранее мы писали о расширении сотрудничества Омской области и регионов Узбекистана. В конце прошлого года делегация Омской области побывала с визитом в Республике. Позже стало известно, что в 2027 голду Омск примет Совет регионов России и Узбекистана. По итогам 2025 года товарооборот между сторонами вырос на 85%, экспорт — в четыре раза.