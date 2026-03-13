В Свердловском районе Красноярска с начала года демонтировали 16 незаконных объектов

После уведомлений владельцы самостоятельно убрали два металлических гаража на улице 60 лет Октября, 105, четыре глэмпинга на улице Базайской, на которые неоднократно жаловались жители, металлический контейнер на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 160/46 в районе променада, передвижной торговый пункт на улице Вавилова, а также три металлических гаража на Семафорной.