В Свердловском районе Красноярска с начала года демонтировали 16 незаконных объектов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года в Свердловском районе Красноярска демонтировали 16 незаконно установленных временных сооружений. Пять объектов снес подрядчик по муниципальному контракту, еще 11 владельцы убрали добровольно после получения уведомлений.
Среди принудительно демонтированных — два металлических гаража по улице Семафорной, 219, которые мешали ремонту теплосети. Самовольно установленный гараж на улице Саянской, 205 препятствовал ликвидации стихийной свалки. Еще два незаконных строения выявили сотрудники администрации во время объезда района в переулке Промышленном, 1−1а.
После уведомлений владельцы самостоятельно убрали два металлических гаража на улице 60 лет Октября, 105, четыре глэмпинга на улице Базайской, на которые неоднократно жаловались жители, металлический контейнер на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 160/46 в районе променада, передвижной торговый пункт на улице Вавилова, а также три металлических гаража на Семафорной.
Как отметила руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова, освобождение муниципальных земель от незаконных объектов остается одним из приоритетных направлений работы. В прошлом году в районе демонтировали 162 таких сооружения.
По ее словам, в этом году особое внимание уделят улицам Лесопильщиков и Электриков. Во время совместного обхода с жителями комиссия выявила около 15 незаконных металлических гаражей. Владельцам направлены уведомления, и если они не демонтируют объекты добровольно, работы выполнит подрядчик.
В администрации района также напомнили, что сообщить о незаконно установленных временных сооружениях можно в отдел недвижимости и земельных отношений по телефонам 261−40−83 и 261−35−28.