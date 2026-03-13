«Красный Яр» открыл в Красноярске первые рамённые самообслуживания, как в Южной Корее

Теперь и красноярцы смогут буквально за пять минут приготовить себе знаменитое корейское блюдо прямо в торговом зале, минуя официантов, кассиров и долгое ожидание заказа за столиком. Само название «Чё? Рамён!» — сочетание корейского сленгового восклицания «чё?» (в переводе — «че?» или «обалдеть!») и названия популярного блюда. Авторы проекта задумывали заведение как место, где каждый гость от впечатлений воскликнет: «Чё? Рамён! — это круто!».