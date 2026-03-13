«Красный Яр» открыл в Красноярске первые рамённые самообслуживания, как в Южной Корее

Гастрономическая культура азиатских мегаполисов добралась до сибирских супермаркетов. Сеть гастрономов «Красный Яр» запустила в своих торговых залах формат рамённых самообслуживания «Чё? Рамён!».
Рамён — это блюдо на основе лапши быстрого приготовления с добавлением различных топингов. В Юго-Восточной Азии, а в особенности в Корее, огромным успехом пользуются заведения, где можно на ходу перекусить горячим рамёном.
Теперь и красноярцы смогут буквально за пять минут приготовить себе знаменитое корейское блюдо прямо в торговом зале, минуя официантов, кассиров и долгое ожидание заказа за столиком. Само название «Чё? Рамён!» — сочетание корейского сленгового восклицания «чё?» (в переводе — «че?» или «обалдеть!») и названия популярного блюда. Авторы проекта задумывали заведение как место, где каждый гость от впечатлений воскликнет: «Чё? Рамён! — это круто!».
В «Красном Яре» представлено 30 видов лапши с разными вкусами и степенью остроты. К ней можно добавить свежие креветки, кусочки пепперони, ломтики плавленого сыра, водоросли нори и зелень.
Гость берет с полки основу и добавки, оплачивает покупку через терминал, а затем готовит блюдо в автоматической рамёноварке. Устройство быстро доводит бульон до нужной температуры и кипятит воду в специальной разовой емкости.
Съесть лапшу можно прямо в супермаркете — для этого выделили пространство с обеденными столами. На месте можно взять приборы и салфетки, а убрать за собой остатки еды можно с помощью раковины со встроенным измельчителем пищевых отходов. Запить острый бульон предлагают любым напитком из супермаркета.
Протестировать азиатский формат уже можно по двум адресам: улица Карла Маркса, 133 и Железнодорожников, 14.
Реклама. ООО «Смарт». erid: 2VfnxvyhxEu.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.