«Вашингтон» вырвал победу у «Баффало» в концовке матча НХЛ

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали выездную победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали выездную победу над «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в Баффало и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева открыли счет уже в первом периоде. На 7-й минуте отличился нападающий «Баффало» Сэм Кэррик.

Во втором периоде «Вашингтон» сумел восстановить равновесие. На 23-й минуте шайбу забросил Райан Леонард.

Исход встречи решился в самой концовке третьего периода. За минуту до сирены победный гол забил защитник Джейкоб Чикран.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 14 минут игрового времени. Форвард нанес два броска в створ ворот, выполнил один силовой прием и дважды заблокировал броски соперника. Результативных действий в матче он не набрал.

Эта победа стала для «Вашингтона» второй в последних шести играх регулярного чемпионата НХЛ. Команда также прервала победную серию «Баффало», которая насчитывала восемь матчей.

После 67 игр сезона «Кэпиталз» набрали 73 очка и занимают 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Баффало Сейбрз» с 86 очками располагаются на второй позиции Востока.

