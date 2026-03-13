Штормовую погоду прогнозируют в Красноярске

В Красноярске еще, как минимум, на день задержится штормовая погода, предупреждает Среднесибирское УГМС. По данным синоптиков, сегодня, 13 марта в центральных районах Красноярского края, в том числе в региональной столице, ожидается сильный ветер с порывами 15−18 м/с, метель, на дорогах гололедица. ​Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ советуют придерживаться правил безопасности: не прятаться от пурги на остановках, у баннерных щитов, недостроенных зданий, под деревьями; избегать дорожек под крышами зданий, с которых возможен сход снега; на покрытом льдом тротуаре двигаться осторожно, не торопясь. По возможности, специалисты рекомендуют меньше находиться на улице.