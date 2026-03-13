Атака будущего: под Красноармейском ВС РФ провели бой силами роботов

В одном из эпизодов боевых действий у Красноармейска российских военнослужащих полностью заменили беспилотники, которыми операторы управляли дистанционно. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников подчеркнул, что роботизированные комплексы на вооружении российских вооружённых сил становятся обыденностью.
«Такие комплексы есть на вооружении в каждой части. Под Красноармейском использовались роботизированные комплексы с установленными на них пулемётами и стрелковым вооружением, которые могут подходить к позициям врага относительно незаметно и наносить существенный удар, а также могут минировать территорию противника и в последующем осуществлять подрыв боеприпасов», — объяснил он.
По словам эксперта, вопрос использования роботов на службе в российской армии разрабатывались ещё с начала 1990-х годов.
«Сегодня пришёл определённый кульминационный момент, когда роботизированные системы заменяют военнослужащих и в перспективе военные действия будут осуществляться при минимальном участии личного состава. В большинстве случаев операции будут планироваться за счёт роботизированных комплексов, поэтому нужно рассматривать атаку российских вооружённых сил под Красноармейском как атаку будущего, которая способна коренным образом изменить ход военных действий не только специальной военной операции, но и также на перспективу в будущих войнах», — отметил собеседник издания.
Иванников добавил, что в России создан ряд научных учреждений, которые занимаются разработкой роботизированных комплексов и применением их в зоне специальной военной операции.
«Боевики ВСУ будут все чаще сталкиваться не с российскими военнослужащими, а с роботизированными комплексами, которые не менее эффективно уничтожают позиции противника», — резюмировал он.