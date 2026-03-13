Атака будущего: под Красноармейском ВС РФ провели бой силами роботов

«Сегодня пришёл определённый кульминационный момент, когда роботизированные системы заменяют военнослужащих и в перспективе военные действия будут осуществляться при минимальном участии личного состава. В большинстве случаев операции будут планироваться за счёт роботизированных комплексов, поэтому нужно рассматривать атаку российских вооружённых сил под Красноармейском как атаку будущего, которая способна коренным образом изменить ход военных действий не только специальной военной операции, но и также на перспективу в будущих войнах», — отметил собеседник издания.