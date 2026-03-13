Ричмонд
Более 500 человек заболели аскаридозом в Красноярском крае за год

Показатель заболеваемости остаётся ниже среднемноголетних значений.

В прошлом году аскаридоз выявлен у 506 жителей Красноярского края. Из них 318 — дети. При этом показатель заболеваемости остаётся ниже среднемноголетних значений, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Чаще всего болезнь регистрировали в Назарове, а также в Назаровском, Пировском, Бирилюсском и Балахтинском районах.

Что важно знать о заболевании:

Аскарида — это паразитический круглый червь, взрослая особь может достигать 40 см.

Заражение происходит через грязные руки, немытые овощи и фрукты, загрязнённую воду.

Источник инфекции — только больной человек.

Яйца паразита сохраняются в почве более десяти лет.

Дети в группе особого риска: они чаще пренебрегают правилами гигиены, поэтому заражаются чаще взрослых.

Специалисты напоминают: тщательное мытьё рук, овощей и фруктов — лучшая профилактика.

