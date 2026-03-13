Ричмонд
В Красноярском крае в 2025 году аскаридозом заболели 506 человек

Специалисты рассказали, как происходит заражение аскаридами.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в 2025 году аскаридозом заболели 506 человек. Из них 318 детей. Показатель заболеваемости находится ниже уровня среднемноголетних значений. Нужно отметить, что в статистику попали выявленные факты, зафиксированные медицинскими учреждениями. Реальное значение может отличаться.

Отталкиваясь от официальных данных, больше всего случаев выявлено в городе Назарово, а также в Назаровском, Пировском, Бирилюсском и Балахтинском районах.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что такое аскарида. Это червь-паразит, который живет в просвете тонкой кишки человека. В зрелом возрасте может достигать 40 сантиментов. Дети уязвимы больше, чем взрослые (потому что не так тщательно соблюдают личную гигиену). Источником заражения является только больной человек, а передаются инвазионные яйца паразита через грязные руки, немытые овощи и фрукты, а также загрязненную воду.