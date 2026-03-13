В Красноярском крае в 2025 году аскаридозом заболели 506 человек

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что такое аскарида. Это червь-паразит, который живет в просвете тонкой кишки человека. В зрелом возрасте может достигать 40 сантиментов. Дети уязвимы больше, чем взрослые (потому что не так тщательно соблюдают личную гигиену). Источником заражения является только больной человек, а передаются инвазионные яйца паразита через грязные руки, немытые овощи и фрукты, а также загрязненную воду.