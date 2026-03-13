Ричмонд
Епископ Варфоломей стал главой Новосибирской митрополии

Решение о смене главы приняли 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской митрополии сменился глава. Теперь им стал Преосвященный епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей. Данное решение приняли 12 марта на заседании Священного Синода. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

Преосвященного митрополита Новосибирского и Бердского Никодима освободили от управления Новосибирской епархией. Теперь он станет Преосвященным Рязанским и Михайловским и возглавит Рязанскую митрополию.

Как сообщили в Рязанской епархии, Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку постановили быть Преосвященным Корсунским, Патриаршим экзархом Западной Европы с сохранением за ним временного управления Будапештско-Венгерской епархией.