В 24 муниципальных округах Красноярского края оборудуют новые спортивные площадки

На их строительство направлено 150 млн рублей по краевой госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». За счет этих средств планируется возвести 39 плоскостных объектов. Хоккейные площадки появятся в селах Высотино (Большемуртинско-Сухобузимский округ) и Богучаны, а также в поселках Первоманск (Манско-Уярский округ) и Красная Сопка (Назаровский округ). Тренажерные площадки оборудуют в селе Берёзовка Абанского муниципального округа, в Сосновоборске, в посёлках Козулька и ЗАТО Солнечный. В Енисейске, селе Тюхтет (Боготольский округ) и деревне Павловка (Иланско-Нижнеингашский округ) возведут физкультурно-оздоровительные площадки, в Енисейске и в селе Саянск Краснотуранского округа — футбольные поля. В 11 территориях построят комплексные спортивные площадки для игровых видов спорта. Ежегодно на поддержку спорта в муниципалитетах края выделяется более 700 млн рублей. Кроме строительства плоскостных сооружений, в госпрограмме предусмотрены модернизация и укрепление материально-технической базы; устройство быстровозводимых крытых конструкций, а также площадок ГТО; поддержка спортивных клубов по месту жительства и детско-юношеского спорта; приобретение оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья и другое. «Наша приоритетная задача — вовлечение жителей края в занятия физкультурой и спортом. Для этого необходимо создавать комфортные условия, делать доступной спортивную инфраструктуру в территориях. В решении столь важной задачи помогают краевые субсидии, благодаря которым муниципалитеты получают серьезную поддержку для создания спортивных объектов — в округах края появляются новые площадки, где местные жители активно и с пользой для здоровья проводят свободное время», — отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский. Напомним, что за последние три года благодаря краевым субсидиям в регионе построили 125 плоскостных сооружений, 9 быстровозводимых каркасных сооружений и 30 площадок ГТО. Это способствует выполнению целей госпрограммы «Спорт России» — привлечь к регулярным занятиям физкультурой не менее 70% жителей страны к 2030 году.