В 2026 году сразу три пятницы выпадают на 13-е число

Пятницу, выпвдающую на 13-е число, некоторые люди называют страшным и неудачным днем. Появилось даже словосочетание «пятница 13», употребляемое в смысле «день неприятностей». Оно получило распространение благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку из-за угрозы неприятностей и стараться остерегаться всяческого рода неудач. В медицине такой набор примет рассматривается как фобия, а психологи и психотерапевты называют это «параскаведекатриафобией» — боязнью пятницы 13.