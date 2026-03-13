В 2026 году сразу три пятницы выпадают на 13-е число

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сразу три пятницы в 2026 году выпадают на 13-е число — впервые за 11 лет.
Первая «страшная» пятница в этом году была в феврале, сегодня вторая, еще одна будет в ноябре.
Две пятницы 13-х было в 2017—2020 годах и 2023−2024 годах, по одной — в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах, отмечает РИА Новости.
Пятницу, выпвдающую на 13-е число, некоторые люди называют страшным и неудачным днем. Появилось даже словосочетание «пятница 13», употребляемое в смысле «день неприятностей». Оно получило распространение благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку из-за угрозы неприятностей и стараться остерегаться всяческого рода неудач. В медицине такой набор примет рассматривается как фобия, а психологи и психотерапевты называют это «параскаведекатриафобией» — боязнью пятницы 13.