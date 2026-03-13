Ричмонд
Фигурантам дела о хищении денег у участников СВО в Шереметьево предъявлено обвинение

Фигурантам уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево предъявлено новое окончательное обвинение, включающее около 30 дополнительных эпизодов.

Фигурантам уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево предъявлено новое окончательное обвинение, включающее около 30 дополнительных эпизодов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Преступное сообщество было организовано в 2022 году и насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали военнослужащих, следовавших через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений. Таксисты завышали цены на услуги, женщины под вымышленными предлогами выманивали деньги, а также применялись грабежи и вымогательства.

В группу входили и сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба уточняется.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске сотрудница частного охранного предприятия, находясь на смене в качестве стажёра, самовольно взяла служебное оружие и попыталась открыть стрельбу по двери офиса, но не смогла, перепутав патроны.

