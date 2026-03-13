Фигурантам дела о хищении денег у участников СВО в Шереметьево предъявлено обвинение

Преступное сообщество было организовано в 2022 году и насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали военнослужащих, следовавших через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений. Таксисты завышали цены на услуги, женщины под вымышленными предлогами выманивали деньги, а также применялись грабежи и вымогательства.