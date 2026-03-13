Ричмонд
В прошлом году аскаридозом заболели более 500 жителей Красноярского края

Чаще заражаются аскаридозом жители Назаровского, Пировского, Бирилюсского, Балахтинского районов.

Аскариды — паразитические круглые черви, размер которых может достигать 40 сантиметров. Чаще всего ими заражаются дети, так как они реже соблюдают правила гигиены, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Факторами передачи являются грязные руки, немытые овощи и фрукты, загрязненная вода. Заразиться аскаридами можно только от больного человека.