Россиянам рассказали, когда начинают проявляться признаки старения

Первые выраженные признаки старения у россиян начинают проявляться после 60 лет. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«У части людей возраст-ассоциированные заболевания проявляются ещё до 60 лет, особенно при наличии факторов риска. Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет», — отметила гериатр в интервью РИА Новсти.
Ткачева добавила, что у россиян в возрасте 75−80 лет часто развивается полиморбидность. У людей наблюдается несколько хронических заболеваний и появляются гериатрические синдромы. В этом возрасте часто начинается снижение качества жизни.
