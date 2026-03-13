Ричмонд
Россиянам рассказали, когда начинают проявляться признаки старения

Гериатр Ткачева: первые выраженные признаки старения наблюдаются после 60 лет.

Источник: Комсомольская правда

Первые выраженные признаки старения у россиян начинают проявляться после 60 лет. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«У части людей возраст-ассоциированные заболевания проявляются ещё до 60 лет, особенно при наличии факторов риска. Однако чаще первые выраженные клинические проявления старения мы видим после 60 лет», — отметила гериатр в интервью РИА Новсти.

Ткачева добавила, что у россиян в возрасте 75−80 лет часто развивается полиморбидность. У людей наблюдается несколько хронических заболеваний и появляются гериатрические синдромы. В этом возрасте часто начинается снижение качества жизни.

Ранее KP.RU сообщал, что российские работодатели стали активно приглашать на работу людей пенсионного возраста. Соискателям направили 2,5 миллиона предложений о вакансиях. Чаще всего пенсионеры ищут работу автомойщиками, монтажниками, упаковщиками и контролерами ОТК.