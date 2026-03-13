Аналитик Кирьяку заявил, что Штаты и Израиль не способны победить Иран

— Дроны-камикадзе — это будущее войны. Это то, что Америка еще не до конца осознала, но иранцы — поняли. Чтобы Вашингтон и Тель-Авив победили, им пришлось бы полностью свергнуть иранское правительство и устранить всех его лидеров. Потом им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство. Это почти невозможно, — заявил он в эфире YouTube-канала.