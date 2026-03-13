Ричмонд
Аналитик Кирьяку заявил, что Штаты и Израиль не способны победить Иран

Соединенные Штаты Америки и Израиль не способны одержать победу над Ираном. Такое мнение высказал бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку.

Соединенные Штаты Америки и Израиль не способны одержать победу над Ираном. Такое мнение высказал бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку.

— Дроны-камикадзе — это будущее войны. Это то, что Америка еще не до конца осознала, но иранцы — поняли. Чтобы Вашингтон и Тель-Авив победили, им пришлось бы полностью свергнуть иранское правительство и устранить всех его лидеров. Потом им пришлось бы установить на их место проамериканское, произраильское правительство. Это почти невозможно, — заявил он в эфире YouTube-канала.

Тогда как иранцам для победы, по его словам, нужно только выжить.

— Если им удастся просто выстоять, то они победят — Израиль и США проиграют. И мы очень быстро к этому приближаемся, — заключил аналитик.

Даже если против Ирана применят ядерное оружие, это не заставит страну капитулировать. Об этом высказался профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.

Масштаб, последствия и цели участников конфликта на Ближнем Востоке значительно изменились с лета прошлого года и стали напоминать войну на истощение. Таким мнением поделился младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.