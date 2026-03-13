Совет при тюменском детском омбудсмене интегрируют с Движением первых

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Детский общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области будет работать совместно с Движением первых. Об этом рассказала ТАСС детский омбудсмен региона Оксана Савинова.
«Наш детский совет при уполномоченном должен работать совместно с Движением первых и развиваться в русле и под эгидой этого движения», — рассказала она.
Савинова отметила, что после выборов в детский общественный совет пройдут смены Движения первых, где будут собираться активисты движения. «Сейчас прорабатывается возможность приглашения туда и участников детского общественного совета», — подчеркнула она.
Выборы в детский общественный совет пройдут в августе — сентябре 2026 года в одно время с выборами в региональный совет Движения первых. Готовится обновленное положение о совете и о выборах в него, прорабатываются вопросы о будущем составе совета.
Детские общественные советы при уполномоченных по правам детей создают во всех субъектах РФ. Детский совет — это консультативный орган, созданный для вовлечения детей в принятие решений и обсуждение вопросов, затрагивающих их интересы.