Вагоны-рестораны появятся в поездах Владивосток — Благовещенск

Проверка надзорного ведомства показала, что поезда № 27/28, курсирующие по маршруту Владивосток — Благовещенск и обратно, проводят в пути 27 и 28 часов соответственно. При этом в составах нет ни вагонов-ресторанов, ни купе-буфетов. Люди лишены возможности нормально поесть во время долгой поездки, что нарушает их права.