Вагоны-рестораны появятся в поездах Владивосток — Благовещенск

Пассажиры, путешествующие между Владивостоком и Благовещенском, больше не должны голодать в дороге. Приморский транспортный прокурор добился в суде обязательства для железнодорожников оборудовать составы вагонами-ресторанами или купе-буфетами. Причина проста: время в пути превышает сутки, а горячее питание пассажирам недоступно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Проверка надзорного ведомства показала, что поезда № 27/28, курсирующие по маршруту Владивосток — Благовещенск и обратно, проводят в пути 27 и 28 часов соответственно. При этом в составах нет ни вагонов-ресторанов, ни купе-буфетов. Люди лишены возможности нормально поесть во время долгой поездки, что нарушает их права.
Приморский транспортный прокурор внес представление ответственным лицам. Однако действенных мер принято не было. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд с иском о принудительном оборудовании составов.
Суд требования прокурора удовлетворил. Теперь перевозчик обязан включить вагоны-рестораны или купе-буфеты в состав поездов. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.