Врач Литвиненко: Алла Пугачева может оказаться в инвалидном кресле

«У любого заболевания есть два исхода: либо человек выздоровеет, либо не выздоровеет. Возможно, Пугачева получит лечение и справится с заболеванием, будет уверенно ходить на двух ногах без дополнительной опоры. При этом существуют риски того, что она будет вынуждена пользоваться ходунками или окажется в инвалидном кресле. Есть такие заболевания, которые проходят, есть, которые приковывают человека к инвалидному креслу или человек становится лежачим пациентом», — объяснил он.