Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Литвиненко: Алла Пугачева может оказаться в инвалидном кресле

Проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой могут усугубиться и привести ее в инвалидное кресло. По словам ортопеда Андрея Литвиненко, есть болезни, которые можно вылечить, и есть те, которые прогрессируют.

Источник: Аргументы и факты

Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем вынуждена опираться на трость. К таким выводам пришли пользователи соцсетей после появившейся фотографии артистки с с тростью. В беседе с aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко отметил, что возрастные проблемы с опорно-двигательным аппаратом могут вынудить артистку пользоваться ходунками или даже инвалидным креслом.

«У любого заболевания есть два исхода: либо человек выздоровеет, либо не выздоровеет. Возможно, Пугачева получит лечение и справится с заболеванием, будет уверенно ходить на двух ногах без дополнительной опоры. При этом существуют риски того, что она будет вынуждена пользоваться ходунками или окажется в инвалидном кресле. Есть такие заболевания, которые проходят, есть, которые приковывают человека к инвалидному креслу или человек становится лежачим пациентом», — объяснил он.

Ранее в Сети появилось фото Аллы Пугачевой, опирающейся на трость. Артистка запечатлена во время прогулки на Лимасоле в компании супруга Максима Галкина* и поклонницы.

* Признан в России иностранным агентом.