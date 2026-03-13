Врач Литвиненко: Алла Пугачева может оказаться в инвалидном кресле

Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем вынуждена опираться на трость. К таким выводам пришли пользователи соцсетей после появившейся фотографии артистки с с тростью. В беседе с aif.ru спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко отметил, что возрастные проблемы с опорно-двигательным аппаратом могут вынудить артистку пользоваться ходунками или даже инвалидным креслом.
«У любого заболевания есть два исхода: либо человек выздоровеет, либо не выздоровеет. Возможно, Пугачева получит лечение и справится с заболеванием, будет уверенно ходить на двух ногах без дополнительной опоры. При этом существуют риски того, что она будет вынуждена пользоваться ходунками или окажется в инвалидном кресле. Есть такие заболевания, которые проходят, есть, которые приковывают человека к инвалидному креслу или человек становится лежачим пациентом», — объяснил он.
Ранее в Сети появилось фото Аллы Пугачевой, опирающейся на трость. Артистка запечатлена во время прогулки на Лимасоле в компании супруга Максима Галкина* и поклонницы.
* Признан в России иностранным агентом.