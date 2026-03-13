Красноярцев приглашают на юбилейную донорскую акцию «Капля добра»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уже завтра, 14 марта, пройдет молодежная донорская акция «Капля добра». В этом году проект отмечает 10 лет и открывает новый сезон сдачи крови.
Акцию организует волонтерский центр «Доброе дело». С 09:00 для участников будет работать мобильный комплекс переливания крови. Принять участие могут все желающие старше 18 лет.
Перед донацией организаторы рекомендуют выспаться и позавтракать — например, выпить сладкий чай, съесть печенье, кашу на воде. Накануне следует отказаться от жирной и молочной пищи, не употреблять алкоголь за 48 часов и не курить минимум за час до сдачи крови.
Донором может стать человек весом не менее 50 кг, уточняют в мэрии. После перенесенного COVID-19 должно пройти не менее полугода, после вакцинации — месяц. Люди с гепатитом к донации не допускаются.
Мероприятие пройдет по адресу: ул. Ады Лебедевой, 149. Необходимо предварительно зарегистрироваться.
Подробности можно узнать в сообществе «Доброго дела» во «ВКонтакте» или по телефону 205−20−19.
18+