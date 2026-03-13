В Фанпарке «Бобровый лог» в выходные стартует технический интенсив для лыжников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, 15 марта, в Фанпарке «Бобровый лог» стартует программа «Бобровый могул» — технический интенсив для лыжников, которые хотят кататься увереннее и чувствовать себя спокойно на любом рельефе.