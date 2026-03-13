В Фанпарке «Бобровый лог» в выходные стартует технический интенсив для лыжников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, 15 марта, в Фанпарке «Бобровый лог» стартует программа «Бобровый могул» — технический интенсив для лыжников, которые хотят кататься увереннее и чувствовать себя спокойно на любом рельефе.
В программе:
практические тренировки на склоне.
фото и видеоразбор техники.
лекции и мастер-классы.
работа в небольших группах с опытными инструкторами.
За семь дней участники прокачают амортизацию, плавность движений и научатся контролировать лыжи даже на сложных участках трассы.
Узнать подробности и записаться можно по ссылке proskischool.ru/beaver_mogul.
16+