Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Фанпарке «Бобровый лог» в выходные стартует технический интенсив для лыжников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, 15 марта, в Фанпарке «Бобровый лог» стартует программа «Бобровый могул» — технический интенсив для лыжников, которые хотят кататься увереннее и чувствовать себя спокойно на любом рельефе.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, 15 марта, в Фанпарке «Бобровый лог» стартует программа «Бобровый могул» — технический интенсив для лыжников, которые хотят кататься увереннее и чувствовать себя спокойно на любом рельефе.

В программе:

практические тренировки на склоне.

фото и видеоразбор техники.

лекции и мастер-классы.

работа в небольших группах с опытными инструкторами.

За семь дней участники прокачают амортизацию, плавность движений и научатся контролировать лыжи даже на сложных участках трассы.

Узнать подробности и записаться можно по ссылке proskischool.ru/beaver_mogul.

16+