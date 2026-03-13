Омичи уже могут начать регистрироваться на городские марафоны и забеги

В рамках программы SIM-2026, пройдут три забега. 23 мая состоится традиционный Весенний полумарафон с программой забега на 1, 5, 10 и 21,1 километр. 21 июня состоится Цветочный забег, который соберет только женщин. Программой этого забега предусмотрены две дистанции — на 3 и 10 километров. Последним спортивным соревнованием этой серии станет традиционный Сибирский международный марафон, который пройдет 1 августа. Здесь можно будет пробежать дистанцию 3, 10 и 42,195 километров.