Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи уже могут начать регистрироваться на городские марафоны и забеги

Онлайн-регистрация позволяет всем желающим стать официальным участником в предстоящих в этом году трех беговых состязаниях.

Источник: Комсомольская правда

Министерство спорта Омской области информирует о старте онлайн-регистрации на все 3 события серии «Сибирский международный марафон». Омичи и гости города уже сейчас могут стать официальными участниками предстоящих «беговых» событий.

В рамках программы SIM-2026, пройдут три забега. 23 мая состоится традиционный Весенний полумарафон с программой забега на 1, 5, 10 и 21,1 километр. 21 июня состоится Цветочный забег, который соберет только женщин. Программой этого забега предусмотрены две дистанции — на 3 и 10 километров. Последним спортивным соревнованием этой серии станет традиционный Сибирский международный марафон, который пройдет 1 августа. Здесь можно будет пробежать дистанцию 3, 10 и 42,195 километров.