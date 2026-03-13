Под Новосибирском прокуратура восстановила трудовые права работника

В Бердске прокуратура добилась восстановления трудовых прав работника. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
По обращению гражданина была проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что работодатель не оформил трудовой договор и не выплатил зарплату при увольнении заявителя. Кроме того, проверка выявила задолженность по зарплате перед еще двумя сотрудниками.
И.о. прокурора города внес представление индивидуальному предпринимателю. По его требованию задолженность по заработной плате перед всеми работниками была полностью погашена на сумму свыше 320 тысяч рублей, а сведения о трудовой деятельности заявителя внесены в трудовую книжку.
В отношении работодателя возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 4 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ за уклонение от оформления трудового договора и невыплату зарплаты в срок.
Трудовые права заявителя полностью восстановлены.