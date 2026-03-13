Под Новосибирском прокуратура восстановила трудовые права работника

По обращению гражданина была проведена проверка соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что работодатель не оформил трудовой договор и не выплатил зарплату при увольнении заявителя. Кроме того, проверка выявила задолженность по зарплате перед еще двумя сотрудниками.