В двух районах Амурской области ввели карантин по бешенству из-за диких лисиц

Ветеринарные специалисты проведут в очагах все необходимые в таких случаях мероприятия, включая дезинфекцию.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 марта. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен в селе Новочесноково Михайловского района и в лесном массиве Константиновского района в Амурской области из-за диких лисиц, у которых подтвердился диагноз. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Амурской области.

«Еще два случая бешенства у диких лисиц выявлено в Амурской области. Карантин введен в селе Новочесноково Михайловского района, а также в лесном массиве в Константиновском районе», — говорится в сообщении.

В селе Новочесноково лису обнаружили в собачьей будке в частном подворье. О странном поведении дикого животного сообщили местные жители. В лесном массиве Константиновского района лиса начала агрессивно бросаться на автомобиль инспектора по охране животного мира. Впоследствии специалисты ветеринарной лаборатории подтвердили предварительные диагнозы бешенства у обоих животных.

В ближайшее время ветеринарные специалисты проведут в очагах все необходимые в таких случаях мероприятия, включая дезинфекцию. Домашних животных села Новочесноково ждет повторная вакцинация от бешенства. В Константиновском районе в зону карантина населенные пункты не попали.

В феврале специалисты фиксировали сразу три случая бешенства в разных округах области — Белогорск, Гильчин Тамбовского округа и Гродеково Благовещенского округа. Во всех случаях карантин вводили из-за диких животных.