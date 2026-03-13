В двух районах Амурской области ввели карантин по бешенству из-за диких лисиц

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 марта. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен в селе Новочесноково Михайловского района и в лесном массиве Константиновского района в Амурской области из-за диких лисиц, у которых подтвердился диагноз. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Амурской области.