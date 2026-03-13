США пригрозили жестко ответить всем странам, помогающим Ирану: о чем идет речь

Соединенные Штаты Америки готовы жестко ответить любой стороне, которая будет содействовать в атаках на американские силы на Ближнем Востоке. Об этом в ходе слушаний в сенате заявил главком объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко… Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — заявил высокопоставленный американский военный.
Ранее, напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Москва официально уведомила Вашингтон об отсутствии обмена разведывательной информацией с Тегераном. По словам американского представителя, соответствующие заверения поступили от российской стороны сразу по нескольким каналам. В ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Россия четко дала понять, что не делится разведданными с Ираном, уточнил Уиткофф.
Накануне войска Ирана нанесли удары по двум авиабазам и штаб-квартире спецслужбы «Шин Бет» Израиля. Отмечается, что удары наносились дронами-камикадзе. В итоге были поражены наблюдательные вышки, взлетно-посадочные полосы и ангары авиабаз Пальмахим и Увда.
До этого Вооруженные силы (ВС) Ирана атаковали американские базы в Персидском заливе ракетами с разделяющимися боеголовками.
В итоге 11 марта замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави выступил с заявлением о том, что Иран уничтожил все военные базы США на Ближнем Востоке. Если бы американцы знали, сколько их налогов тратится на строительство баз на Ближнем Востоке, они бы уже сегодня устроили восстание, заключил Фадави.
В этот же день, напомним, посол исламского государства в России Казем Джалали заявил, что американский авианосец «Авраам Линкольн» подвергся ударам со стороны иранских военных. Атака на судно военных США стала «посланием» от Ирана Вашингтону.
При этом этот удар по авианосцу был не первым. 6 марта авианосец «Abraham Lincoln» был атакован четырьмя крылатыми ракетами. После атаки этот американский корабль покинул место своего развертывания и скрылся в юго-восточном направлении Индийского океана.