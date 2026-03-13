США пригрозили жестко ответить всем странам, помогающим Ирану: о чем идет речь

В итоге 11 марта замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави выступил с заявлением о том, что Иран уничтожил все военные базы США на Ближнем Востоке. Если бы американцы знали, сколько их налогов тратится на строительство баз на Ближнем Востоке, они бы уже сегодня устроили восстание, заключил Фадави.