Красноярцам напомнили, почему закрыто небо над Дубаем и что делать туристам

Красноярцам напомнили о закрытых аэропортах Дубая и дали советы туристам.
Последняя неделя февраля 2026 года обернулась для ОАЭ настоящим испытанием. Воздушное пространство страны закрылось после того, как Иран нанёс серию ударов беспилотниками и ракетами по территории эмиратов — в ответ на военные операции США и Израиля. Аэропорты немедленно прекратили приём и отправку воздушных судов.
Международный аэропорт Дубая DXB и аэропорт Аль-Мактум прекратили работу 28 февраля. Следом закрылись воздушные гавани Абу-Даби, Шарджи, Катара, Кувейта и Бахрейна. За первые выходные марта отменено около 6 000 рейсов. Ежесуточно через дубайский, абу-дабийский и катарский хабы проходит свыше 90 тысяч транзитных пассажиров — масштаб коллапса оказался колоссальным. Каждая минута простоя обходилась экономике Дубая примерно в $1 млн.
7 марта беспилотник «Шахед» достиг терминала дубайского аэропорта в момент нахождения там пассажиров. Людей срочно эвакуировали в подземные переходы метро. Военное ведомство ОАЭ сообщило, что ПВО перехватило 152 из 165 ракет и уничтожило 506 из 541 беспилотника, однако часть обломков упала вблизи аэропортовой зоны.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в регионе без возможности вылететь оказались около 20 тысяч граждан России. Рейсы «Аэрофлота» и S7 приостановлены, ближайшие даты вылета для части туристов сдвинулись на конец марта. Затраты туроператоров на вынужденное продление проживания и репатриацию клиентов оцениваются до $10 млн.
Пока небо над ОАЭ остаётся нестабильным, туристы переориентируются на Таиланд, Турцию, Мальдивы и Шри-Ланку. Турагентство Chip.travel следит за ситуацией и оперативно формирует подборки туров по безопасным направлениям.
Первые признаки нормализации появились 2 марта: аэропорт Абу-Даби начал поэтапное восстановление работы, Emirates и flydubai возобновили ограниченное число рейсов. Большинство зарубежных перевозчиков ввели политику бесплатного перебронирования. Финансовые рынки отреагировали падением акций: TUI потеряла 7%, IAG — 9%, Lufthansa и Air France-KLM — по 7%.
Кризис в ОАЭ обнажил системную уязвимость мировой авиации: достаточно выбить из строя один крупный хаб — и цепная реакция мгновенно затрагивает миллионы пассажиров по всему миру.
