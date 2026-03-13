Ричмонд
В Дальнереченске устраняют аварию на газопроводе

Как отметили в пресс-службе мэрии, для населения работы не представляют какой-либо опасности.

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Жители города Дальнереченска в Приморском крае жалуются на сильный запах газа на улицах и в домах, в администрации сообщили об аварии на газопроводе. Работы по ликвидации ее последствий продолжаются, об этом ТАСС рассказали в аварийно-диспетчерской службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

«Идет сброс газа из газопровода, остаточного давления. Краны перекрыты», — коротко пояснили в диспетчерской службе, не уточнив точных сроков устранения последствий аварии.

В ночь на 13 марта о ликвидации аварии сообщила администрация Дальнереченского городского округа — утечка произошла в районе улицы Полевой, причина не называется.

«Для населения данные работы не представляют какой-либо опасности», — подчеркивают в пресс-службе мэрии.

В комментариях к данному сообщению в официальном телеграм-канале жители Дальнереченска указывали, что запах газа на улице и в домах почувствовали еще накануне, 12 марта. Об этом говорят не только жители Полевой, но и районов ЛДК, Сенопункта.

11 марта в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») сообщали, что подали топливо в новую блочно-модульную котельную микрорайона ЛДК. Объект теплоснабжения стал первым потребителем природного газа в Дальнереченском городском округе.