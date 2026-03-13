Российский танкер без экипажа дрейфует вблизи берегов Италии: что известно

Российский танкер без экипажа дрейфует у берегов Италии. Судно находится рядом с островом Лампедуза к югу от Сицилии. Об этом сообщили в программе TG1 телеканала RAI.
«В водах у Лампедузы без экипажа дрейфует российский танкер. Предполагается, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
На опубликованных кадрах заметно, как над танкером поднимается столб огня. Пламя похоже на выброс из хранилища.
Согласно данным сервисов, отслеживающих трафик судов в море, российский танкер Jupiter стоит без движения. Предположительно, танкер пришел из Омана.
По данным RAI, на борту судна может находиться 900 тонн дизеля. Танкер также может перевозить резервуара с газом.
Однако остается неизвестно, о каком именно судне говорит TG1. Это может быть Jupiter или Arctic Metagaz. Газовозы, которых 3 марта атаковали украинские безэкипажные катера в акватории Средиземного моря рядом с Мальтой. По данным трекеров, Arctic Metagaz сейчас находится восточнее Мальты, не у Лампедузы.
Как стало известно ранее, заблокированные в Персидском заливе грузовые суда вышли из его акватории. Теперь корабли проходят через Ормузский пролив и встают на рейд в Оманском заливе.
Как уточнялось, за восьмичасовой период 10 марта пролив пересекли три судна под флагами Маршалловых Островов, Китая и Мадагаскара. Танкеры и сухогрузы двигались из Персидского залива в Оманский, однако обратного движения замечено не было. В свою очередь у порта Сухар в Омане собрались около сотни грузовых кораблей, они стоят на рейде.
По сообщениям Shafaq News, у берегов Ирана, возле границы с Кувейтом, два иностранных нефтяных танкера попали под обстрел. По словам источника портала, на борту судов тогда вспыхнули пожары. Сам удар, предположительно, мог быть нанесен военными силами Ирана.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал слухи о якобы наличии у США разведданных о минировании Ираном Ормузского пролива. Как заверил американский президент, Вашингтон ничего об этом не знает.