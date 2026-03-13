Скончался актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный

— В кино Василий попал случайно. Ассистент режиссера Юлия Константинова заметила его во время поиска детей для съемок: он съехал по школьным перилам и едва не налетел на нее. Этого эпизода оказалось достаточно, чтобы взять его в фильм, — говорится в сообщении.