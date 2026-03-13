Скончался актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный

Скончался актер из фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил паблик «Черный список Одесса» в соцсети.
— На 62-м году жизни после продолжительной болезни умер одессит Василий Скромный — актер, который запомнился зрителям по роли Макара Гусева в «Приключениях Электроника» режиссера Константина Бромберга, — сказано в посте.
Отмечается, что для детей и подростков 1980-х годов эта лента стала легендарной. Ее снимали на Одесской киностудии, она быстро завоевала популярность, ее герои полюбились зрителям во всем Советском Союзе.
— В кино Василий попал случайно. Ассистент режиссера Юлия Константинова заметила его во время поиска детей для съемок: он съехал по школьным перилам и едва не налетел на нее. Этого эпизода оказалось достаточно, чтобы взять его в фильм, — говорится в сообщении.
Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. Актером он не стал. Скромный служил боцманом дальнего плавания на торговых судах.