В Новосибирске энергетики продлили режим повышенной готовности до 16 марта

В Новосибирске продолжает бушевать непогода, в том числе наблюдается сильный ветер. Из-за этого энергетики продлили режим повышенной готовности до 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».
— Из-за сильной ветровой нагрузки продлили режим повышенной готовности до 08:00 16 марта. Бригады энергетиков продолжают усиленное круглосуточное дежурство уже несколько дней подряд — добавили в пресс-службе.
Новосибирцам напомнили, что к оборванным проводам ЛЭП нельзя приближаться подходить ближе 8 метров. Также местных жителей просят не пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.