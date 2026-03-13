Во Владивостоке продолжается рассмотрение дела сына Олега Кана

По версии следствия, с 2014 по 2019 год мужчина, будучи директором ООО «Курильский универсальный комплекс», играл одну из ключевых ролей в преступной схеме своего отца. Через подконтрольные коммерческие структуры они организовали контрабандные поставки живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. Чтобы уйти от налогов, в таможенных декларациях указывалась заниженная стоимость продукции. Общий объем нелегально вывезенного краба превысил три тысячи тонн на сумму более 2,6 миллиарда рублей, а ущерб от неуплаты таможенных платежей составил более 9,2 миллиона рублей.