Во Владивостоке продолжается рассмотрение дела сына Олега Кана

Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжаются слушания по громкому уголовному делу сына Олега Кана. Судья уже несколько заседаний слушает позицию гособвинения, которое в деталях излагает суть претензий к сыну известного сахалинского бизнесмена, прозванного «крабовым королем». Сам подсудимый в зале суда отсутствует — он давно покинул Россию и находится в международном розыске. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края, заседания прошли 3, 4 и 11 марта. Государственный обвинитель полностью изложил предъявленное обвинение. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере и контрабанду особо ценных водных ресурсов.
По версии следствия, с 2014 по 2019 год мужчина, будучи директором ООО «Курильский универсальный комплекс», играл одну из ключевых ролей в преступной схеме своего отца. Через подконтрольные коммерческие структуры они организовали контрабандные поставки живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. Чтобы уйти от налогов, в таможенных декларациях указывалась заниженная стоимость продукции. Общий объем нелегально вывезенного краба превысил три тысячи тонн на сумму более 2,6 миллиарда рублей, а ущерб от неуплаты таможенных платежей составил более 9,2 миллиона рублей.