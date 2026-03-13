Музыкальный критик Легостаев рассказал о секрете долголетия Александра Зацепина

Александру Зацепину недавно исполнилось 100 лет — композитору, чьи мелодии из комедий Гайдая, «Земли Санникова» и «Тайны третьей планеты» знает наизусть, кажется, каждый житель постсоветского пространства. Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с «Радио 1» признался: разложить секрет долголетия его песен на составляющие невозможно — это чистое волшебство. «Несмотря на все попытки музыку разложить по составляющим, дать ей точное определение, всё-таки она продолжает оставаться волшебным миром, — говорит Легостаев. — Многие вещи, с ней происходящие, искренне непонятны: как такое бывает? С мелодиями Зацепина во многом так и происходит. Они угадали со временем, они появлялись ровно тогда, когда надо, и моментально находили отклик у людей».
По словам критика, Зацепин опередил эпоху не только художественно, но и технически. Он одним из первых в СССР начал использовать возможности студийной работы и собрал домашнюю студию отличного уровня. «Взять хотя бы знаменитую инструментальную тему из фильма “Иван Васильевич меняет профессию” — ту, где герои гоняются за пришельцами, — приводит пример Легостаев. — Её невозможно было сыграть живьём, там было огромное количество наложений, смен ритма. По сути, это был семпл, собранный из множества живых звуков. Для своего времени — невероятная вещь».
В личном общении, добавляет критик, Зацепин производит впечатление человека, который точно знает, чего хочет, и умеет пленять. «Как-то мы сидели, разговаривали, и у него под рукой был синтезатор, — вспоминает Легостаев. — Объясняя методы работы, он сказал: “Это довольно просто”, коснулся клавиш — и в эфире зазвучали легендарные мелодии. Со стороны это выглядело очень легко. Думаю, все артисты, которые с ним работали, были очарованы его талантом».