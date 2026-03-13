Музыкальный критик Легостаев рассказал о секрете долголетия Александра Зацепина

Александру Зацепину недавно исполнилось 100 лет — композитору, чьи мелодии из комедий Гайдая, «Земли Санникова» и «Тайны третьей планеты» знает наизусть, кажется, каждый житель постсоветского пространства. Музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с «Радио 1» признался: разложить секрет долголетия его песен на составляющие невозможно — это чистое волшебство. «Несмотря на все попытки музыку разложить по составляющим, дать ей точное определение, всё-таки она продолжает оставаться волшебным миром, — говорит Легостаев. — Многие вещи, с ней происходящие, искренне непонятны: как такое бывает? С мелодиями Зацепина во многом так и происходит. Они угадали со временем, они появлялись ровно тогда, когда надо, и моментально находили отклик у людей».