Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается стабильной во всех российских регионах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уровень заболеваемости сохраняется на уровне прошлой недели.

Источник: НИА Красноярск

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, среди циркулирующих в стране штаммов преобладает геновариант XFG Stratus — рекомбинантный субвариант SARS-CoV-2, возникший в результате слияний двух сублиний. Именно на Stratus приходится основная доля новых выявляемых случаев.

Стабильно низкие показатели заболеваемости связаны с вакцинацией. Даже если происходит заражение, заболевание протекает в подавляющем большинстве случаев в легкой форме.

Тем не менее, следует соблюдать меры предосторожности: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска.